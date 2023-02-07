Анкара, 7 февраля, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Минобороны Турции заявило о нападении Рабочей партии Курдистана (РПК), которая является запрещённой на турецкой территории организацией, на пограничный пост, расположенный на границе с Сирией, после землетрясения. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба турецкого министерства национальной обороны на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

«Террористическая организация РПK/YPG, лишенная чувства гуманности, воспользовалась землетрясением и совершила подлую атаку из многоствольной ракетной установки из Тель-Рифаата в зону ответственности нашего пограничного поста Öncüpınar», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, уточняется, что в результате указанной атаки никто из турецких военных не пострадал и не погиб, а также добавляется, что после этого был произведён удар по объектам РПК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что турецкие военнослужащие принимают активное участие в спасательных работах в зоне землетрясения.