Днепропетровск, Украина, , 09:28 — REGNUM В четырех регионах Украины отменили объявленную утром во вторник, 7 февраля, воздушную тревогу. Об этом сообщил официальный ресурс по оповещению граждан.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что воздушная тревога, продлившаяся полчаса, была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Также сирены звучали в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

7 февраля воздушная тревога была объявлена в 07:46 по местному времени (совпадает с московским). Напомним, что ночью воздушная тревога также кратковременно объявлялась в Днепропетровской области.

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