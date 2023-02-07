Новая Каховка, Херсонская область, 7 февраля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. В результате произведённого в ночь на 7 февраля со стороны ВСУ обстрела в Новой Каховке и ещё десяти населённых пунктах в Херсонской области нет водоснабжения и электричества. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в своём телеграм-канале.

Валерий Мельников/РИА Новости Электрик

Отмечается, что вооружённые формирования Украины (ВФУ) в ночь на 7 февраля обстреляли из артиллерии электроподстанцию в Новой Каховке.

«В результате удара Новая Каховка и ещё десять населённых пунктов городского округа остались без электричества, водоснабжения и водоотведения. Начались перебои со связью», — говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что местные власти делают всё возможное для скорейшего возобновления водоснабжения и подачи электричества в городском округе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки ВФУ 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.