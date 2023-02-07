Депутат Госдумы просит Минкультуры создать реестр поддержавших специальную военную операцию

Москва, , 09:20 — REGNUM Создать реестр деятелей культуры, поддержавших специальную военную операцию, предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, соответствующее обращение парламентарий направил в адрес главы Минкультуры Ольги Любимовой.

Специальная военная операция России Министерство обороны Российской Федерации

«Вошедшие в такой реестр писатели, артисты, актёры должны иметь приоритетное право на получение грантов, субсидий, а также на участие в официальных праздничных мероприятиях федерального и регионального уровня», — убеждён Миронов.

Он обратил внимание на то, что в творческой среде есть как отдельные представители, которые публично поддержали нацистский режим Зеленского и покинули страну, так и деятели культуры, уклоняющиеся от высказывания своего мнения о проведении специальной военной операции.

«Подобный «молчаливый протест» приводит к тому, что при финансовом участии государства ими создаются произведения на так называемые нейтральные темы, а работы, способствующие созданию и продвижению патриотической повестки, отвергаются под разными предлогами, что негативно сказывается на настроениях в обществе», — обратил внимание Миронов.

В этой связи он предложил сформировать реестр деятелей культуры, активно проявивших свою патриотическую позицию и публично поддержавших специальную военную операцию. В качестве примера депутат привел гуманитарную помощь участникам спецоперации, организацию благотворительных концертов и иных мероприятий для военнослужащих и жителей освобожденных территорий.

Он также предложил рассмотреть возможность для расширения ограничений деятелям культуры, связанным со статусом иноагента в этой сфере, так, предлагается ограничить их участие в шоу и концертной деятельности.

В то же время в Госдуме формируется комиссия для изучения возможных мер в отношении уехавших за границу граждан, дискредитирующих Россию и ее Вооруженные силы, рассказала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»). Предлагаются такие меры, как конфискация имущества, запрет на распространение контента в русском интернет-сегменте, лишение званий.