КНР выделит Турции $5,9 млн в качестве гуманитарной помощи
Анкара, 7 февраля 2023, 09:20 — REGNUM Правительство Китайской Народной Республики выделит Турецкой Республике $5,9 миллиона в качестве гуманитарной помощи, направленной на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщило Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что партия экстренной помощи Турции также будет включать в себя отправку в пострадавшие районы спасателей, медиков и других специалистов. Уточняется, что Общество Красного Креста Китая направит Турции и Сирии по $200 тысяч соответственно.
Утром 7 февраля в Турцию из Индии для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений вылетела первая группа спасателей Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.
Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 2921 человека, еще 15 834 человека получили ранения.
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