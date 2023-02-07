Анкара, 7 февраля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Правительство Китайской Народной Республики выделит Турецкой Республике $5,9 миллиона в качестве гуманитарной помощи, направленной на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщило Центральное телевидение Китая.

Алексей Куденко/РИА Новости Последствия землетрясения в Турции

Отмечается, что партия экстренной помощи Турции также будет включать в себя отправку в пострадавшие районы спасателей, медиков и других специалистов. Уточняется, что Общество Красного Креста Китая направит Турции и Сирии по $200 тысяч соответственно.

Утром 7 февраля в Турцию из Индии для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений вылетела первая группа спасателей Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 2921 человека, еще 15 834 человека получили ранения.