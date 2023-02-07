Анкара, 7 февраля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Крупнейшее за последние 20 лет землетрясение в Турции, произошедшее в ночь на 6 февраля, унесло жизни по меньшей мере 3381 человека, пострадавшими стали более 20 436 жителей страны, сообщил 7 февраля глава департамента по минимизации рисков управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар. Объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля включительно, следует из указа президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Согласно новым подсчетам, общее число жертв землетрясения, которое потрясло юго-восток республики и Сирию, превысило 4400 человек.

Пока спасатели из десятков стран прибывают в Турцию для оказания помощи местным специалистам в ликвидации последствий сильнейшего землетрясения, последовали новые толчки. Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано 7 февраля в 06:13 по местному времени (совпадает с московским). Его эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши, а очаг залегал на глубине двух километров. Полностью разрушены почти шесть тысяч зданий.

Читайте также: В Турции произошло новое землетрясение

6 февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила, что часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков остается под завалами гостиницы Isias Hotel в турецком городе Адыяман. Открыта горячая линия.

Местные СМИ тем временем известили о нескольких успешных случаях спасения из-под завалов детей. В турецкой провинции Кахраманмараш спасатели извлекли подростка 14 лет. Также сообщалось о новорожденном ребенке, который появился на свет под обломками одного из разрушенных зданий в Турции. Младенца удалось спасти. Его мать погибла.

Читайте также: В Турции после землетрясения спасли подростка 14 лет

Помимо сил МЧС РФ, в ликвидации последствий землетрясения в республике участвуют военные из российской группировки войск в Сирии. С помощью спецтехники сводные отряды разбирают завалы в нескольких населённых пунктах провинции Латакия. Турецкие власти поставят около 5 тыс. палаток для пострадавших.

Напомним, самым разрушительным землетрясением в современной истории Турции стало измитское, оно произошло 17 августа 1999 года в Стамбуле. Жертвами стали 17 тысяч человек, еще 25 тысяч человек получили ранения и 600 тысяч остались без крова.

Опытные сейсмологи считают, что страшное землетрясение в Турции стало триггером сейсмических событий по всему свету, отметил в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский. Читателям он посоветовал посмотреть на монитор землетрясений:

«Весьма вероятно, что на «огненной дуге» (Камчатка, Япония, Тайвань, Индонезия, Чили, Калифорния, Аляска) тоже могут произойти значимые сейсмические события. А еще в Италии и Исландии. В «мониторе» они уже окрасились. Наш Дальний Восток стоит на «огненной дуге», и, судя по «монитору», дуга проснулась. И еще. Перед сейсмическими событиями Земля в зонах тектонических разломов в силу разного рода сейсмоэлектрических эффектов выпускает из себя светящиеся шары. Некоторые из них, в том числе над США, наблюдали уже больше месяца».

Землетрясения происходят в Турции регулярно. По словам доктора геолого-минералогических наук, главного научного сотрудника Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта Андрея Никонова, причина частых землетрясений в Турции — постоянное правостороннее тектоническое смещение по Северо-Анатолийскому разлому.

Читайте также: Мощное землетрясение в Турции было предсказано учёными

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции 6 и 7 февраля произошли три землетрясения: сначала в провинции Кахраманмараш, затем в центре страны, и ещё одно (магнитудой 5,6) — утром 7 февраля. По мнению известного турецкого ученого, профессора Шенгера Джелала, крупные сейсмособытия происходят в районе Стамбула примерно каждые 30 лет (особенно опасная зона — центральная часть города, район Золотого Рога). А поскольку последнее мощное землетрясение случилось в 1999 году, следующего нужно ждать в середине или в конце 2020-х — то есть в ближайшие годы.