Берн, 7 февраля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Нейтральный статус Швейцарии в вопросе вооружения Киева может измениться, заявил глава Свободной демократической партии Тьерри Буркарта, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

По его словам, Швейцария хотела бы по-прежнему сохранять нейтральный статус, однако она является «частью западного мира». Этот политик представил руководству страны предложение разрешить реэкспорт оружия «в страны со схожими демократическими ценностями».

«У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине, — сказал Буркарт. — Если мы будем и дальше вести такую политику, мы поддержим Россию, которая не занимает нейтральной позиции [в конфликте]. Другие страны хотят поддержать Украину и сделать что-то для безопасности и стабильности Европы. Они не могут понять, почему Швейцария должна сказать «нет».

Напомним, Швейцария, согласно её нейтральному статусу, не должна прямо или косвенно отправлять оружие для его применения в боевых действиях. Также в стране действует эмбарго на продажу оружия Украине и России.