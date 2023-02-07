В Турцию из Индии вылетела первая группа спасателей для оказания помощи после землетрясений

Нью-Дели, , 09:12 — REGNUM Для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений в Турцию из Индии вылетела первая группа спасателей индийских Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (National Disaster Response Force, NDRF), в составе которой 50 человек. Об этом 7 февраля сообщает агентство ANI.

Последствия землетрясения в Турции © РИА Новости

По словам командующего первой группой NDRF Дипака Тальвара, в Турцию планируется направить для оказания помощи два подразделения NDRF.

«Мы примем участие в спасательных работах, а затем станем оказывать гуманитарную помощь», — пояснил он.

В свою очередь, официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи уточнил на своей странице в одной из соцсетей, что для оказания помощи после землетрясения в Турцию направлены различные специалисты, а также позднее туда планируется доставить медикаменты и различное необходимое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 2921 увеличилось число погибших при землетрясениях в Турции.