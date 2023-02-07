Байконур, Казахстан, 7 февраля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-20» во вторник, 7 февраля, отстыкуется от Международной космической станции (МКС), сегодня он будет затоплен в Тихом океане.

Roscosmos/Global Look Press МКС

Как сообщается в эфире трансляции, идущей на официальном сайте «Роскосмоса», двигатель корабля будет выключен в 11:04 по московскому времени, после чего несгораемые элементы аппарата в 11:45 упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Отмечается, что с момента состыковки с Международной космической станцией в июне 2022 года «Прогресс МС-20» пять раз уводил МКС от столкновения с космическим мусором.

В воскресенье, 5 февраля, на орбиту был выведен стартовавший с Байконура российский спутник «Электро-Л», предназначенный для метеорологического мониторинга Земли.