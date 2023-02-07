NBC: Байден намеревается в феврале приехать с визитом в Польшу

Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Президент США Джо Байден, как ожидается, намерен приехать с визитом в Польшу на фоне годовщины с момента начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 6 февраля сообщил телеканал NBC.

Президент США Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации телеканала, американский лидер может совершить такую поездку в конце февраля 2023 года, однако на данный момент окончательное решение по поводу этого ещё не принято.

Как передавало ИА REGNUM, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты Америки приступили к оказанию помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турции, которое также затронуло Сирию.