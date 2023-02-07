Почти треть пожилых граждан России вынуждена постоянно экономить — опрос

Москва, , 08:53 — REGNUM Около трети российских пенсионеров (32%) приходится постоянно экономить и ещё у чуть более трети из них (33,5%) есть средства только на самое необходимое. Это следует из результатов исследования сервисов YouDo и hh.ru, которые 7 февраля приводит РБК.

Пенсионер Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в опросе принимали участие свыше 3 тысяч жителей России, являющихся пользователями указанных сервисов, из числа представителей старшего поколения.

При этом только 31% респондентов заявил, что для комфортной жизни им не хватает немного, лишь 2,5% указали, что довольны получаемыми доходами и ещё 1% участников исследования сообщил, что они, не испытывая затруднений, оказывают помощь своим детям и внукам.

Помимо того, 77% опрошенных высказали желание иметь доходы кроме пенсии и 78% из этого числа работают и подрабатывают в статусе физических лиц, 25% — как самозанятые граждане и ещё у 2% имеется статус индивидуального предпринимателя.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля из опроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group стало известно, что жители России считают идеальной зарплату размером в 181 тыс. рублей в месяц.