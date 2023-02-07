Рогов заявил, что линия фронта в Запорожской области стабилизирована
Мелитополь, 7 февраля 2023, 08:40 — REGNUM О стабилизации линии фронта в Запорожской области сообщил 7 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась», — цитирует Рогова РИА Новости.
По словам Рогова, российские войска закрепились и удерживают занятые позиции, усиливая их, чтобы не потерять.
Напомним, накануне, 6 февраля, украинская разведка сообщала, что российские войска могут начать наступление сразу с трёх направлений — со стороны ДНР, ЛНР и Запорожской области.
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