Мелитополь, 7 февраля, 2023, 08:40 — ИА Регнум. О стабилизации линии фронта в Запорожской области сообщил 7 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа танкистов в зоне СВО

«Линия боевого соприкосновения в Запорожской области стабилизировалась», — цитирует Рогова РИА Новости.

По словам Рогова, российские войска закрепились и удерживают занятые позиции, усиливая их, чтобы не потерять.

Напомним, накануне, 6 февраля, украинская разведка сообщала, что российские войска могут начать наступление сразу с трёх направлений — со стороны ДНР, ЛНР и Запорожской области.