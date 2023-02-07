Лима, 7 февраля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Как минимум 19 человек получили ранения в результате взрыва, произошедшего на территории военной части в городе на юге Перу. Об этом сообщает местная радиостанция RPP.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По информации источника, как военные, так и гражданские пострадали из-за разбившихся от взрывной волны оконных стекол. На данный момент всем пострадавшим при взрыве оказывается полная медицинская помощь.

Отмечается, что, по предварительным данным, причиной взрыва могло стать возгорание склада со взрывоопасными веществами.

Ранее сообщалось, что в Вологде взрыв аккумуляторов привел к обрушению здания склада.