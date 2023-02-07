Анкара, , 08:27 — REGNUM До 2921 увеличилось число погибших при землетрясениях в Турции, сообщает 7 февраля Anadolu.

Последствия землетрясения в Турции © Сертач Каяр/Sputnik/РИА Новости

По данным управления по чрезвычайным ситуациям, 15 834 человека получили ранения в результате землетрясений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции 6 и 7 февраля произошли землетрясения: сначала в провинции Кахраманмараш, затем в центре страны, и ещё одно (магнитудой 5,6) — сегодня утром.

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