Сенатор просит Мурашко включить восемь препаратов в число подлежащих учёту
Москва, 7 февраля 2023, 08:23 — REGNUM Расширить Перечень лекарств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учёту, за счет еще восьми наименований психоактивных препаратов предложила сенатор Ирина Руковишникова, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.
«Обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой внести новые психоактивные препараты (около 8 наименований) в Перечень лекарств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учёту», — отметила Руковишникова.
Перечень лекарств утвержден приказом Минздрава, однако в связи с постоянным расширением спектра психоактивных препаратов, документ требует регулярного обновления.
Она обратила внимание на рост лекарственной наркомании среди подростков.
«Если препараты, влияющие на психику, продолжать свободно продавать в аптеках, это может стать первой ступенькой к более тяжёлым наркотикам», — предупредила парламентарий.
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