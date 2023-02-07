Москва, 7 февраля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Расширить Перечень лекарств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учёту, за счет еще восьми наименований психоактивных препаратов предложила сенатор Ирина Рукавишникова, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Александр Кряжев/РИА Новости Аптека

«Обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой внести новые психоактивные препараты (около восьми наименований) в Перечень лекарств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учёту», — отметила Рукавишникова.

Перечень лекарств утвержден приказом Минздрава, однако в связи с постоянным расширением спектра психоактивных препаратов документ требует регулярного обновления.

Она обратила внимание на рост лекарственной наркомании среди подростков.

«Если препараты, влияющие на психику, продолжать свободно продавать в аптеках, это может стать первой ступенькой к более тяжёлым наркотикам», — предупредила парламентарий.

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