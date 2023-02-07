Пхеньян, 7 февраля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. США внимательно следят за большим военным парадом, который будет проведён в столице Северной Кореи, сообщает 7 февраля агентство Рёнхап.

Stefan Krasowski Военный парад в Пхеньяне

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

По словам Прайса, США всегда тщательно наблюдают за любой демонстрацией силы Пхеньяном. Однако, сказал чиновник, военные парады, проводимые КНДР, имеют для неё большое информационное и пропагандистское значение, нежели чем какую-либо материальную ценность.

Представитель Госдепартамента также подчеркнул приверженность США обеспечению безопасности Южной Кореи и Японии, сказав, что Северная Корея находится на первом месте в списке вызовов, стоящих перед США и их союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что 8 февраля в Пхеньяне пройдёт масштабный военный парад, посвящённый 75-летию образования Корейской народной армии.