В палате представителей США готовят резолюцию с осуждением Китая за запуск аэростата

Вашингтон, , 08:18 — REGNUM В палате представителей США (нижняя палата Конгресса) готовится двухпартийная резолюция, которая будет осуждать Китай за запуск аэростата, сбитого в прошедшие выходные американскими военными. Об этом 7 февраля сообщает газета The Hill.

Капитолий © Дмитрий Паршин/РИА Новости

По информации издания, ожидается, что подготавливаемая законодателями палаты резолюция не будет содержать осуждение президента США Джо Байдена за ситуацию с китайским аэростатом, хотя представители Республиканской партии ранее выступали с критикой его администрации за медлительность в этом вопросе.

«Мы хотим, чтобы это была двухпартийная резолюция о Китае, а не о том, что мы воюем друг с другом», — приводит газета слова главы комитета по иностранным делам Майка Маккола.

Также он указал, что в этом случае обе американские партии намерены вместе «выстоять против Китая», а не вести внутренние конфликты, и уточнил, что названная резолюция может быть представлена уже на нынешней неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк заявил, что Соединённые Штаты в прошлом не смогли зафиксировать заход китайских аэростатов в воздушное американское пространство.