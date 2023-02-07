В Турции из-под обломков здания спасли подростка 14 лет

Анкара, , 08:07 — REGNUM Спасатели в турецкой провинции Кахраманмараш извлекли подростка 14 лет из-под обломков здания, которые образовались после недавнего разрушительного землетрясения, 7 февраля передает телеканал TRT Haber.

Завалы Ben_Kerckx

Мальчик находился под завалами около суток, но смог остаться в живых. Ранее сообщалось о новорожденном ребенке, который появился на свет под обломками одного из разрушенных зданий в Турции. Младенца удалось спасти. Его мать погибла.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила, что часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков остается под завалами гостиницы Isias Hotel в турецком городе Адыяман. Разрушительное землетрясение в Турции произошло утром 6 февраля. Оно привело к гибели почти трех тысяч человек.

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