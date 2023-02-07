Москва, 7 февраля, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проводит опрос, касающийся необходимости ужесточить наказание для коллекторов, не соблюдающих российское законодательство.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

На рассмотрении нижней палаты парламента находится законопроект, предполагающий в том числе лишение свободы на срок до десяти лет.

Володин в телеграм-канале решил поинтересоваться, есть ли поддержка у инициативы. Предлагается три варианта ответа: «да», «нет», «все равно».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предполагающий уголовное наказание сроком до десяти лет лишения свободы за насилие со стороны коллекторов в отношении должников. Предполагаются также штрафы до 500 тыс. рублей за клевету, угрозы, порчу имущества. Инициатива связана с ростом числа обращений граждан с жалобами на взыскателей.