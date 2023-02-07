Посольство Белоруссии в Турции выясняет судьбу двоих соотечественников после землетрясения

Анкара, , 08:07 — REGNUM Данные о двух гражданах Белоруссии в Турции, которые перестали выходить на связь после произошедшего в этой стране в ночь на 6 февраля, выясняет в данный момент у турецких компетентных органов белорусское посольство. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Последствия землетрясения в Турции © Сертач Каяр/Sputnik/РИА Новости

Отмечается, что белорусское диппредставительство продолжает следить за ситуацией с наличием в числе пострадавших от землетрясения в Турции соотечественников.

«Установлены два случая, когда белорусы в Турции не выходят на связь. Посольство поддерживает постоянный контакт с их родственниками в Беларуси, уточняет информацию в компетентных органах Турции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число жертв землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 2921 человека.