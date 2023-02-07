Харьков, Украина, 7 февраля, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Утром во вторник, 7 февраля, в четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press Бомбоубежище на Украине

Уточняется, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях в 07:46 по местному времени. Также сирены слышны на подконтрольных Украине территориях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

В понедельник, 6 февраля, в промежутке с 18:23 до 18:25 воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.