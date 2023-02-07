Американский генерал Хёрк признал, что США не удалось засечь аэростаты Китая над своей территорией

Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Соединенные Штаты в прошлом не смогли зафиксировать заход китайских аэростатов в воздушное американское пространство, заявил журналистам 6 февраля глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что указанный факт указывает на серьезный пробел в системе национальной безопасности и Пентагон будет изучать указанную проблему. Он не стал называть подробные шаги, которые должно будет предпринять это ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Федеральное бюро расследований (ФБР) доставило для исследования первую партию обломков китайского аэростата, который был ранее сбит над территорией США.