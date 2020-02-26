7 Февраля
 
8:17

Украина не нуждается в солдатах НАТО, так как они уже находятся там на фронте в качестве наемников, заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер, отвечая на вопрос СМИ о том, кто будет управлять переданными Украине танками – военнослужащие НАТО или украинцы.

8:16

Украинский президент Владимир Зеленский прибудет в Брюссель 9 февраля в связи с предстоящим саммитом лидеров Евросоюза, который пройдет 9-10 февраля в столице Бельгии, сообщило в понедельник бельгийское информагентство Belga.

"По соображениям безопасности конкретная программа визита держится в тайне", - говорится в сообщении.

8:14

Сдавшийся в плен украинский боевик рассказал о бросившем его командовании, о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих на передовой, об отсутствии индивидуальных аптечек и о большом количестве погибших:

«Передаю, едет 4 танка на нас, мне ответили: «Плюс». Больше по рации мне ничего не отвечали».

8:11

На краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходное орудие «Нона-С» и две гаубицы Д-20, сообщает Минобороны РФ.

8:10

На донецком направлении 6 февраля в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики — Минобороны РФ.

8:09

Арестович рассказал о будущем Украины после завершения конфликта

Украина может повторить «корейский сценарий» после завершения конфликта. Такое заявление сделал экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

8:08

Наемники из США, воюющие на Украине, выбрали не ту сторону конфликта, написал в своем микроблоге 6 февраля ветеран американской армии, писатель Ноктис Дрейвен. Он выразил негодование по поводу того, что американцы гибнут на украинской территории.

Дрейвен также призвал сограждан отказаться от ведения «новых бессмысленных войн».

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8:07

Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины

Во вторник утром, 7 февраля, в четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

8:06

В Угледаре ВСУ расстреляли группу польских наёмников

Группа польских наёмников была расстреляна украинскими войсками в Угледаре.