Донецк, 8 февраля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 349 дней. К этому времени мировая общественность и политики стали всё чаще повторять слова российского президента Владимира Путина о том, что целями СВО являются демилитаризация и денацификация, защита граждан Донбасса от современного фашизма. В частности, с этим согласился американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. На своей странице в соцсети он написал: «Думаю, что Россия хочет демилитаризации, денацификации и нейтралитета Западной Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Ветеран американской армии, писатель Ноктис Дрейвен считает, что наемники из США, воюющие на Украине, выбрали не ту сторону конфликта.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пошел ещё дальше, предположив, что после успешного окончания СВО на Украине Россия начнёт денацифицировать и демилитаризировать Польшу.

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Основное внимание приковано сейчас к донецкому и краснолиманскому направлениям, где накануне, 6 февраля, в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Николаевка и уничтожили свыше 100 украинских военнослужащих.

Большие потери ВСУ (Вооруженные силы Украины) несут в Угледаре. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин известил о серьёзных конфликтах между польскими наёмниками и украинскими военными. В ночь на 7 февраля там была расстреляна группа иностранных военнослужащих, предположительно, прибывших из Польши.

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Тем временем родные украинских солдат в надежде спасти своих близких от того, чтобы их вновь не послали в окопы, начали обращаться к первому заместителю постоянного представителя России при организации Дмитрию Полянскому с просьбами не возвращать пленных бойцов на родину.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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