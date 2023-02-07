Конгрессмен предложил Китаю способ «примириться» с США после инцидента с аэростатом

Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Условием для примирения с США после инцидента с аэростатом для Китая может стать призыв к России прекратить специальную военную операцию на Украине. Такое заявление сделал американский сенатор-республиканец Роб Портман (от штата Огайо) в ходе конференции американской Коалиции за глобальное лидерство США, проходящей в штате Делавэр.

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«Если Китай хочет протянуть оливковую ветвь, проще всего для этого будет для них сказать России, чтобы та остановилась», — указал Портман.

Конгрессмен уточнил, что Вашингтон вполне устроило бы решение, в результате которого Пекин не встал бы на сторону Украины, поставляя ей оружие, или каким-либо иным способом поддержал Киев, но лишь призвал бы Москву прекратить спецоперацию.

По мнению Портмана, таким образом Китай смог бы в сжатые сроки «выправить отношения» не только с президентом США Джозефом Байденом и его администрацией, но и со всем американским народом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как уточнил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, отношение Вашингтона к Пекину после инцидента с воздушным шаром не изменилось. США, по словам Кирби, видят в Китае стратегического конкурента, но по-прежнему хотят избежать конфликта с КНР.

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