Премьер-министр Японии назвал «крайне прискорбным» отсутствие мирного договора с Россией

Токио, , 07:51 — REGNUM Глава правительства Японии Фумио Кисида заявил о желании заключить с Россией мирный договор, сообщает 7 февраля ТАСС.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом премьер-министр сказал на так называемом «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий».

«Крайне прискорбно, что спустя 77 лет после окончания войны вопрос о северных территориях остается нерешенным, а между Японией и Россией до сих пор не заключён мирный договор. В настоящее время японо-российские отношения находятся в тяжёлом положении в связи с агрессией России на Украине. Однако правительство Японии твёрдо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», — заявил Кисида.

Напомним, что с 1981 года 7 февраля в Японии на официальном уровне отмечается «День северных территорий». Под «северными территориями» Токио понимает острова Южно-Курильской гряды, принадлежащие России.

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