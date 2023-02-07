Вашингтон, 7 февраля, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Демилитаризация и денацификация всей Украины являются целями России, ведущей специальную военную операцию, написал в своем микроблоге кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Так он ответил на сообщение одного из пользователей микроблога о целях России. Автор поста считает, что России якобы нужны не только Крым и Донбасс, но и Украина.

Янг в свою очередь отчасти согласился с подписчиком, однако предположил, что РФ «вряд ли захочет присоединять территории Западной Украины». Политик уточнил, что в случае с Западной Украиной Россия намерена добавиться нейтралитета наряду с демилитаризацией и денацификацией.

Кандидат на пост губернатора добавил, что, по его мнению, РФ также стремится к тому, чтобы на указанной территории никогда не было войск НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января издание Niezależny Dziennik Polityczny написало о том, что США могут разделить Украину и передать Польше ее западную часть взамен на финансовую помощь Киеву со стороны Варшавы.