В Угледаре украинские военные расстреляли группу польских наёмников

Угледар, ДНР, , 07:18 — REGNUM Группа польских наёмников была расстреляна украинскими войсками в Угледаре. Об этом 7 февраля сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с ТАСС.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Гагин, сведения о расстреле украинскими подразделениями группы иностранных военнослужащих, предположительно, прибывших из Польши, поступили в ночь на 7 февраля.

«В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов», — отметил Гагин.

Также советник врио главы ДНР пояснил, что о серьёзных конфликтах между польскими наёмниками и украинскими военными рассказывают и военнопленные из числа задержанных под Угледаром в течение нескольких последних дней. В качестве одной из самых распространённых причин для конфликта называется месть за попытку Польши воспользоваться украинским конфликтом и захватить земли в западной части Украины.

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