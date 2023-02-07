Токио, 7 февраля, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Подросток-вундеркинд Сумирэ Накамура стала самым молодым победителем самого престижного турнира по игре в го в Японии за всю его почти 50-летнюю историю, сообщает агентство «Киодо Цусин».

Эйдзан. Игра в го. 1811

Школьница из Осаки, которой 13 лет и 11 месяцев, выиграла турнир Кисэй. Тем самым она побила предыдущий рекорд, который принадлежал подростку, победившему в возрасте 15 лет и 9 месяцев.

Накамура начала играть в го в трёхлетнем возрасте под руководством своего отца. В возрасте десяти лет она была признана самым молодым профессиональным игроком в го в Японии.

Напомним, что настольная игра го возникла в Китае более 2500 лет назад и в настоящее время является чрезвычайно популярной интеллектуальной игрой не только в Японии, но и в мире.