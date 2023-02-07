Анкара, 7 февраля, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано утром 7 февраля в центральной части Турции, сообщает на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Его эпицентр располагался в 5 км от района Гёльбаши, а очаг залегал на глубине 2 км. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое вызвало масштабные разрушения. В результате землетрясения погиб по меньшей мере 2921 человек. Еще почти 16 тысяч пострадали.