Евросоюз готовится ужесточить правила по модерации контента в соцсети Twitter

Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Компания Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть, может попасть под ужесточение правил модерации контента со стороны Евросоюза в рамках закона о цифровых услугах. Об этом 6 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что социальная сеть Twitter, с большой долей вероятности может попасть под действие более строгих правил по модерации контента, разработанных Евросоюзом, несмотря на несоответствие определению «очень крупная онлайн-платформа».

Поясняется, что сомнения в том, что платформа недостаточно велика для ужесточённых правил модерации, возникли из-за того, что требования Евросоюза распространяются на те онлайн-ресурсы, где число пользователей достигает 45 млн. В случае, если Twitter, всё же, будет признан крупным онлайн-ресурсом, руководству соцсети придётся постоянно отчитываться о мерах, предпринятых для борьбы с вредоносным контентом.

В рамках ужесточения правил модерации контента, Еврокомиссия может настоять на изменении алгоритмов социальной сети. При этом в случае, если Twitter нарушит закон о цифровых услугах, то она может быть запрещена на территории ЕС, либо оштрафована на сумму в размере до 6% от глобального оборота.

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