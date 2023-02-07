В Сирии российские военные продолжают разбор завалов после землетрясения
Латакия, Сирия, 7 февраля 2023, 06:52 — REGNUM Военнослужащие российской группировки войск в Сирии продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий произошедшего на территории республики землетрясения, сообщает 7 февраля тг-канал Министерства обороны России.
Используя специальную технику, сводные отряды российской группировки разбирают завалы в нескольких населенных пунктах провинции Латакия.
В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения.
В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения.
Напомним, что 6 февраля министр обороны России Сергей Шойгу распорядился об оказании оперативной помощи Сирийской Арабской Республике
Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу распорядился помочь Сирии в ликвидации последствий землетрясений