В Сирии российские военные активно участвуют в ликвидации последствий землетрясения

Латакия, Сирия, , 06:52 — REGNUM Военнослужащие российской группировки войск в Сирии продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий произошедшего на территории республики землетрясения, сообщает 7 февраля тг-канал Министерства обороны России.

Разбор завалов. Сирия mil.ru

Используя специальную технику, сводные отряды российской группировки разбирают завалы в нескольких населенных пунктах провинции Латакия.

В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения.

В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения.

Напомним, что 6 февраля министр обороны России Сергей Шойгу распорядился об оказании оперативной помощи Сирийской Арабской Республике

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу распорядился помочь Сирии в ликвидации последствий землетрясений