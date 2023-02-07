Латакия, Сирия, 7 февраля, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Военнослужащие российской группировки войск в Сирии продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий произошедшего на территории республики землетрясения, сообщает 7 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

mil.ru Разбор завалов. Сирия

Используя специальную технику, сводные отряды российской группировки разбирают завалы в нескольких населенных пунктах провинции Латакия.

В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения.

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Напомним, что 6 февраля министр обороны России Сергей Шойгу распорядился об оказании оперативной помощи Сирийской Арабской Республике.