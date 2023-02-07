Киев, 7 февраля, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ намеренно портят свою технику, а также оборудование, чтобы избежать переброски в зону боев в ходе спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на показания пленных и украинские документы, которые оказались в распоряжении российских силовиков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так был найден рапорт военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ А. В. Кийко, в котором сказано, что другой военнослужащий подразделения сержант Ю. В. Сипко целенаправленно повреждает радиорелейную станцию связи (РРС). О другом подобном инциденте рассказал житель Одессы Андрей Семенов, которого забрали на службу в украинскую армию, а после его взяли в плен ВС РФ.

По словам военнопленного, в его подразделении часто ломались легкие бронированные машины «Козаки» и спустя некоторое время был задержан ответственный за обслуживание этой техники. Семенов отметил, что, по слухам, злоумышленник наливал воду или насыпал сахар в бензобак с целью поломки автомобилей.

Военнопленный допустил, что ВСУ могли расстрелять военнопленного за содеянное.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января РИА Новости привело рассказ командира танковой роты ВС России, который заявил, что военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен.