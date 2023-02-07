Москва, 7 февраля, 2023, 06:50 — ИА Регнум. В феврале на территории ряда субъектов Российской Федерации возможны обрушения зданий, сообщает 6 февраля Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Sharat Chowdhury Рухнувший дом

Специалисты отмечают, что, исходя из многолетней статистики, в феврале растет количество происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролётных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений.

Основными причинами подобных происшествий являются сильные снегопады, оттепели, в результате которых вес сухого снега увеличивается в разы, несвоевременная и некачественная уборка снега и наледей, проведение ремонтных работ.

Наибольшая вероятность возникновения обрушений прогнозируется на территории Приморского, Хабаровского и Красноярского краёв, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Тува и на большей части Северо-Западного федерального округа.