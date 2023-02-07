Глава МИД России Лавров прибыл с первым рабочим визитом в Мали

Бамако, , 06:24 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с первым рабочим визитом в Мали. Об этом 7 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава МИД России Лавров прибыл в аэропорт Бамако в ночь на 7 февраля. Его встретил глава МИД Мали Абдулай Диоп. В Мали у Лаврова запланированы встречи с президентом переходного периода страны Ассими Гоитой, а также переговоры с коллегой, главой малийского МИД Диопом.

В МИД России сообщили, что на переговорах будут обсуждаться вопросы расширения двустороннего сотрудничества между Россией и Мали в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Также предполагается рассмотреть вопросы укрепления военных и военно-технических связей, а также сотрудничество в гуманитарной сфере.

Кроме того, сторонам предстоит обсудить проблемы международного характера и африканскую проблематику с учётом ситуации вокруг Украины, а также урегулирование кризисных ситуаций и борьбу с терроризмом в Западной Африке и в Сахаро-Сахеле.

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