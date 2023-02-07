Продажа матерью новорождённого ребёнка закончилась обвинительным приговором в суде

Красноярск, , 06:25 — REGNUM В Красноярске судом вынесен обвинительный приговор по делу о торговле новорожденным ребенком под видом оказания услуги по суррогатному материнству, сообщает 6 февраля прокуратура Красноярского края.

Жорж де Латур. Новорожденный. 1648

В ходе судебного процесса было установлено, что подсудимая решила за денежное вознаграждение выносить и родить ребенка для третьих лиц.

После проведенного за границей искусственного оплодотворения она в августе 2020 года родила ребенка в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства».

После этого злоумышленница получила свидетельство о рождении ребёнка, в котором указала себя в качестве матери, оформила доверенность на имя руководителя фирмы и его сообщников на распоряжение её новорожденным ребенком. За продажу своего новорожденного ребенка она получила 850 тыс. рублей. Директор фирмы забрал ребенка из медицинского учреждения с целью его дальнейшей передачи за денежное вознаграждение третьим лицам.

Подсудимой назначено три года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Напомним, что это уже третий приговор по делу о продаже новорождённых, вынесенный в Красноярске.