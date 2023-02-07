Вашингтон, 7 февраля, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Наемники из США, воюющие на Украине, выбрали не ту сторону конфликта, написал в своем микроблоге 6 февраля ветеран американской армии, писатель Ноктис Дрейвен.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Он выразил негодование по поводу того, что американцы гибнут на украинской территории. Дрейвен также призвал сограждан отказаться от ведения «новых бессмысленных войн».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Североатлантическому альянсу не следует направлять своих солдат для поддержки ВСУ, поскольку военнослужащие стран НАТО уже сражаются на территории Украины в качестве наемников.