Вашингтон, 7 февраля, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Массовое сокращение сотрудников ожидается в текущем 2023 году в американской авиастроительной корпорации Boeing. Об этом 6 февраля сообщила газета The Seattle Times.

Global Panorama Логотип Boeing

Уточняется, что штат сотрудников будет сокращён на 2 тыс. человек. В первую очередь сокращения коснутся отдела кадров и финансового департамента.

Часть функций, которые выполняют те, кто попадёт под сокращение, планируется передать на аутсорс индийской компании Tata Consulting Services.

Массовые увольнения в 2023 году, согласно данным Национальной ассоциации экономики и бизнеса, могут коснуться в текущем году 20% компаний в США. В частности, о планах уволить более 3,2 тыс. сотрудников заявил американский банк Goldman Sachs, а корпорация Microsoft планирует уволить около 10 тыс. работников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, США могут избежать рецессии в текущем году. По словам Йеллен, на такой исход позволяют надеяться данные о ситуации на рынке труда в стране.