Mitsubishi Heavy Industries объявила о завершении проекта строительства отечественного самолёта

Токио, , 06:04 — REGNUM Япония прекращает дальнейший выпуск отечественных пассажирских самолётов, сообщает 6 февраля агентство «Киодо Цусин».

Самолёт SpaceJet (сс) CHIYODA I

15 лет назад компания Mitsubishi Heavy Industries начала разработку проекта самолёта SpaceJet. За эти годы в проект было вложено 7,6$ млрд и изготовлено восемь самолётов. Однако в октябре 2020 года проект был заморожен из-за пандемии коронавируса, вызвавшей резкое падение спроса на пассажирские самолёты.

Сейчас же было заявлено, что дальнейшее развитие проекта коммерчески не целесообразно. Поэтому все работы по SpaceJet будут прекращены. Лётно-испытательская база, находящаяся в США, к настоящему времени уже закрыта.

Одной из основных причин провала проекта эксперты считают то, Mitsubishi Heavy Industries недооценила сложность получения сертификата, необходимого для коммерческих полетов самолётов от властей США, крупнейшего рынка гражданской авиации в мире.