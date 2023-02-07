Варшава, 7 февраля, 2023, 05:47 — ИА Регнум. ЕС из-за своей слабости очень сильно зависит от природного газа из России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 6 февраля в Варшаве на конференции, посвященной поддержке Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

По его мнению, своими шагами Европа напоминает «наркомана». Глава правительства обвинил западные страны в том, что они променяли борьбу за свободу на «соглашения с российскими олигархами».

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что ЕС должен сделать выбор либо в пользу победы России и поражения Запада, либо в сторону «возрождения западной культуры». Он добавил, что планета охвачена противостоянием за установление нового мирового порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Матеуш Моравецкий заявил, что конфликт на украинской территории может перерасти в третью мировую войну. 6 февраля постпред Польши при ЕС Анджей Садось объявил, что медленный ввод Брюсселем очередного пакета санкций против России вызывает «разочарование» у Варшавы.