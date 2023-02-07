Вашингтон, 7 февраля, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Опасность расширения конфликта на Украине не замечает большинство людей. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск 6 февраля в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск прокомментировал призыв американского журналиста Люка Рудковски не устраивать Третью мировую войну.

«Большинство не замечает опасности», — отметил Маск в своём комментарии.

При этом Рудковски опубликовал свой призыв на фоне выступления генсека ООН Антониу Гутерриша в Генассамблее, который заявил о риске скатывания мира к «широкомасштабной войне».

Ранее ИА REGNUM сообщало о что генсек ООН Гутерриш на фоне максимального за последние десятилетия риска ядерной войны, которому подвергается мир, призвал все страны должны полностью отказаться от применения ядерного оружия.