ЕС не будет распространять нефтяное эмбарго на некоторые виды российских нефтепродуктов

Брюссель, , 05:40 — REGNUM Европейский союз не распространит своё нефтяное эмбарго на некоторое категории нефтепродуктов из России, сообщает 7 февраля РБК.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, потолок цен не будет действовать в отношении топлива, произведённого из российских нефтепродуктов, но за пределами России.

Также ограничения на установление цены не будут действовать в случае смешивания нефтепродуктов из России с нефтепродуктами не российского происхождения.

Напомним, что в декабре 2022 ЕС запретил импорт сырой нефти из России по морю, а также ввёл на неё потолок цен размере 60$ за баррель. С 5 февраля введены ограничения и на другие нефтепродукты.

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