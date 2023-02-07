Брюссель, 7 февраля, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Европейский союз не распространит своё нефтяное эмбарго на некоторое категории нефтепродуктов из России, сообщает 7 февраля РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В частности, потолок цен не будет действовать в отношении топлива, произведённого из российских нефтепродуктов, но за пределами России.

Также ограничения на установление цены не будут действовать в случае смешивания нефтепродуктов из России с нефтепродуктами не российского происхождения.

Напомним, что в декабре 2022 ЕС запретил импорт сырой нефти из России по морю, а также ввёл на неё потолок цен размере 60$ за баррель. С 5 февраля введены ограничения и на другие нефтепродукты.