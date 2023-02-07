Число жертв нескольких землетрясений в Турции выросло до 2921 человека

Анкара, , 05:18 — REGNUM Число жертв землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 2921 человека. Об этом 7 февраля сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер в эфире турецкого телевидения.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Сезер, землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни 2921 человека, количество пострадавших возросло до 15 834 человек.

Представитель правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар сообщал ранее, что число погибших в результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше составило 2316 человек, пострадало 13 293 человека. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране семидневный траур.

США направили в Турцию две поисково-спасательные группы, в каждой из которых насчитывается до 70 человек. В группы войдут кинологи с животными, обученными разыскивать людей под завалами.

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