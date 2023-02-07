Минобороны России разработало новую форму для участвующих в спецоперации военнослужащих

Москва, , 05:16 — REGNUM Министерство обороны России разработало новую форму для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщает РБК со ссылкой на ведомство и свой источник, которые ознакомился с подготовкой образцов обмундирования.

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечаться, что внешний вид формы должен остаться почти тем же, а изменения коснуться тканей, швов и утеплителей, качество которых планируется улучшить. В Минобороны подтвердили информацию о нововведениях.

В ведомстве подернули, что в ходе создания «формы нового поколения» учитывались просьбы всех категорий военных, принимающих участие в спецоперации. В министерстве рассказали, что новое обмундирование включает комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды.

Кроме того, изменения коснулись и обуви для разных времен года. В Минобороны добавили, что передача новой формы войскам должна начаться уже весной 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в департаменте информационной политики Самарской области объявили, что регион закупил комплекты дополнительной экипировки для военнослужащих в дополнение к тому обмундированию, которые выдаются Вооруженными силами.

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