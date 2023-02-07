Москва, 7 февраля, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Министерство обороны России разработало новую форму для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщает РБК со ссылкой на ведомство и свой источник, который ознакомился с подготовкой образцов обмундирования.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Отмечается, что внешний вид формы должен остаться почти тем же, а изменения коснутся тканей, швов и утеплителей, качество которых планируется улучшить. В Минобороны подтвердили информацию о нововведениях.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе создания «формы нового поколения» учитывались просьбы всех категорий военных, принимающих участие в спецоперации. В министерстве рассказали, что новое обмундирование включает комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды.

Кроме того, изменения коснулись и обуви для разных времен года. В Минобороны добавили, что передача новой формы войскам должна начаться уже весной 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в департаменте информационной политики Самарской области объявили, что регион закупил комплекты дополнительной экипировки для военнослужащих в дополнение к тому обмундированию, которое выдается вооруженными силами.